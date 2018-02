Kleding voor een prikkie in Putten helpt weeskinderen aan onderdak

Puttense flitspaal wederom topscorer voor Gelderse boetes hardrijders

7 februari De flitspalen in Putten blijven net als in 2016 een goudmijn voor de rijkskas. Vorig jaar kiekten drie palen in totaal 43.984 hardrijders. Meer dan elf procent van het provinciale totaal. De paal langs de Voorthuizerstraat (N303) leverde een bijdrage van 29.849 flitsen (27.710 in 2016) en is daarmee nog steeds de meest actieve flitspaal van Gelderland.