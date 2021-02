Kleine coronageste: winkeliers in Putten hoeven in 2021 geen reclamebelasting te betalen

Officieel moet de gemeenteraad nog goedkeuring geven, maar burgemeester en wethouders hebben voorgesteld om de reclamebelasting in 2021 niet te heffen. Winkeliers in Putten betalen een kleine 500 euro per jaar reclamebelasting.

,,Het water staat de winkeliers in Putten door corona aan de lippen. Met het schrappen van de reclamebelasting voor 2021 hopen wij onze ondernemers een klein steuntje in de rug te geven”, laat wethouder Roelof Koekkoek weten via een persbericht.

Op het ijs

Mode-evenement

Het voor één jaar schrappen van de reclamebelasting betekent overigens niet dat er in 2021 geen geld is voor het organiseren van evenementen. Van de ruim 80.000 euro aan reclamebelastingopbrengst in 2020 resteert nog 32.000 euro. De gemeente Putten zegt toe dat dit geld mag worden besteed aan evenementen in 2021. Winkelier Kooyman: ,,We gaan dat geld pas uitgeven als we zeker weten dat een evenement kan doorgaan. De gemeente heeft ook toegezegd bij te springen als er meer geld nodig is. Daar zijn we blij mee. Eén activiteit zal bijna zeker doorgaan denk ik; een mode-evenement, dat door de VVV wordt georganiseerd.’’