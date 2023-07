Knappe koppen Putten goed voor vijf uitvindingen in vijf jaar tijd

MET VIDEO Toevallig gespot busje leidt naar me­ga-drugslab in Nijkerk: 8 mannen de cel in

Ze hielden zich van de domme en het bewijsmateriaal was niet op een koosjere manier verkregen. Maar de rechtbank veegt dit verweer vandaag resoluut van tafel. Een groep van zeven mannen moet jaren de gevangenis in voor het runnen van een omvangrijk drugslab in een loods in Nijkerk. Ook de 77-jarige verhuurder van het pand is de klos.