Komt er een Informatie- en Documentatiecentrum in Putten? Poll peilt of er behoefte aan is

Johan Grift en Henk van der Zwaag vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor een Informatie- en Documentatiecentrum waar iedereen welkom is met vragen over Putten. ,,Bij de roadshows van het Puttens Historisch Genootschap in 2015 hebben we gezien dat Puttenaren heel geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Putten. Ook in de PHG boekenmarkt in de Dorpsstraat lopen regelmatig bezoekers binnen met vragen over Putten”, vertelt Van der Zwaag.