Komt er nu echt een ontsluitingsweg in Putten-Zuid? ‘Nieuwbouw vergroot de noodzaak’

Vrachtwa­gen-aanhanger vol hout kantelt in Putten

Op de Oude Rijksweg in Putten is een aanhanger van een vrachtwagen geladen met hout omgevallen. Dit is gebeurd nadat de vrachtwagen vanaf de rotonde met de Stationsstraat de doorgaande weg op draaide. De weg naar Ermelo was ruim een uur lang tussen de twee rotondes volledig afgesloten.

7 februari