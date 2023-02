Koopwoning vorig jaar het duurst in Putten, de grootste prijsstijging was in Zeewolde

Kritiek op beoogde aankoop ‘vervuilde grond’ door gemeente Ermelo: ‘Onvoor­spel­baar avontuur’

Door de grond en opstallen van de firma HopCon over te nemen, denkt de gemeente Ermelo twee vliegen in een klap te slaan. De buurt is verlost van alle overlast en op het perceel aan de Horsterweg kunnen broodnodige huizen worden gebouwd. Progressief Ermelo (PE) is er echter niet gerust op en wijst op het vervuilde verleden van deze plek.