Korting op heffing afval blijft nog jaartje in Putten

32 nieuwe ballen gestolen en vernielingen bij Puttense voetbalclub

13 oktober Ze raken wel vaker een bal kwijt. Maar 32 gloednieuwe Derby Star-ballen? Dat kan alleen door diefstal, weet voorzitter Albert de Bruin van voetbalclub SDC Putten. Hij is nijdig. Twee weken geleden werden er 35 hagelnieuwe voetballen in het hok neergelegd. Nu zijn er nog maar drie over. Wie doet nu zoiets? Zijn het leden die hebben gestolen? Of bezoekers van buiten de vereniging?