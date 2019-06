Kringloopwinkel Het Lokaal Putten verhuist naar Ambachtsstraat

De verbouwing van de loods is voor een groot deel afgerond, de komende weken volgt de afwerking. Op 6 juli opent Woord en Daad zijn nieuwe winkel. ,,We schieten hard op, maar omdat we al het werk met vrijwilligers moeten doen, is het toch een hele klus,’’ zegt vrijwilliger Trijnie van Wijncoop. ,,Belangrijk is ook dat we straks veel dichter bij het centrum zitten, zodat meer mensen ons kunnen vinden.’’