Kroegen in Putten langer open?

Vanuit de horeca in Putten wordt al langere tijd aangedrongen op het gelijktrekken van de openingstijden in de drie buurgemeenten in het weekend. Waar de kroegen in Putten na één uur 's nachts geen mensen meer binnen mogen laten is dat in Harderwijk twee uur. In Putten mogen mensen binnenblijven tot uiterlijk drie uur; in Ermelo en Harderwijk tot vier uur.