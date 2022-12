Kwetsbare jongeren de dupe in Amersfoort: ‘Onverantwoord om zo te besparen op jeugdzorg’

Jeugdzorg in Amersfoort schiet flink tekort: ‘Ouders zien door de bomen het bos niet meer’

Hulpverleners in de jeugdzorg beschikken over onvoldoende deskundigheid, ervaring en kennis. Kinderen krijgen niet tijdig de juiste hulp, ouders zijn niet goed op de hoogte van het zorgaanbod. Bovendien hapert de voorlichting over de gang van zaken.

13 december