Laatste prikken met AstraZeneca worden gezet: hoe een overzichtelijke klus een achtbaan vol onverwachte wendingen werd

Rijstrook weer open na ongeluk op A28 bij ‘t Harde, vertraging voorbij

2 juni Op de A28 bij ‘t Harde is vanochtend een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was korte tijd dicht en er stond een file van 7 kilometer richting Amersfoort. Inmiddels is de rijbaan weer open en is de vertraging voorbij.