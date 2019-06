Leerlingen weer veilig aangekomen op school waar ze door hun ouders zijn opgevangen bij de bus

video + updateDe snelweg A28 bij Putten is inmiddels weer vrijgegeven en de 80 leerlingen van de Winkler Prins in Veendam (Groningen) zijn terug op school. Vanmorgen is een vrachtwagen achterop de touringcar vol VMBO-leerlingen geklapt. Zij waren samen met hun acht begeleiders onderweg naar Amsterdam voor een excursie.

Inmiddels zijn de leerlingen terug op school. Ze zijn opgehaald door vervangend vervoer. Op de terugweg zat ook een medewerker van de politie in de bus. Daartoe was besloten toen bleek dat een aantal leerlingen na het ongeluk bang was om weer in een bus te stappen



Op Facebook liet de school weten dat de bus tussen 12.30 en 13.00 uur zou worden terugverwacht in Veendam. Ze werden opgewacht door hun ouders. De school heeft laten weten dat de GGZ is ingeschakeld voor nazorg.

De leerlingen worden opgewacht door hun ouders

Geschrokken

Volgens bestuurder Ferdinand Vinke van Winkler Prins zijn de schoolkinderen niet in paniek geraakt. ,,Ze zijn wel geschrokken’’, aldus Vinke.



De leerlingen hebben geen verwondingen opgelopen. Uit voorzorg is een begeleidster met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze klaagde over buikklachten. Een aantal kinderen had last van nek- en hoofdpijn. Ook de chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis.



De schoolkinderen en hun begeleiders waren op weg naar Amsterdam, waar ze onder meer een vaartocht door de grachten zouden maken. Ter hoogte van Putten botste omstreeks 9.00 uur de vrachtwagen op de bus.



Naar verluidt zou het ongeluk ontstaan zijn, doordat de chauffeur van de bus moest remmen voor een file. Verscheidene ambulances en brandweerauto’s rukten uit. De chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De leerlingen worden met een andere bus opgehaald

File

Door het ongeluk liep de vertraging voor het verkeer op de snelweg enorm op. Halverwege de ochtend stond er meer dan anderhalf uur file.

Volgens de bestuurder van de bus ging het allemaal razendsnel vanochtend. Voor hem gingen een aantal voertuigen plotseling op de rem. De buschauffeur kwam ook op tijd tot stilstand, maar werd vervolgens van achteren aangereden door een vrachtwagen. ,,Ik heb meteen de deuren opgegooid. En ik keek naar achteren de bus in en zag dat er gelukkig niks ernstig was gebeurd.’’ Natuurlijk is de chauffeur geschrokken, net als zijn passagiers. En daarmee is wat hem betreft de kous ook af: ,,Ik kom uit het Noorden. We zijn nuchter.’’

Weginspecteur Peter deelde op Twitter een aantal foto’s van de schade aan de bus en de vrachtwagen.