Lelijkste punt van Putten wordt mooiste punt van Putten

Vetdumping in riool Halvinkhui­zer­weg in Putten blijkt veel groter dan gedacht

24 juli Het schoonmaken van de riolering aan de Halvinkhuizerweg in Putten blijkt een veel omvangrijkere operatie dan aanvankelijk werd gedacht. Na een week opruimen is de klus nog niet geklaard. De gemeente Putten denkt nog wel even nodig te hebben om de dikke laag vet weg te krijgen.