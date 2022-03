Lokale partijen winnaars in Putten, VVD terug in de raad, christelijke partijen in minderheid

Wij Putten won de vorige verkiezingen nog met 5 zetels, maar levert er in deze voorlopige uitslag één in. Lijsttrekker Herman Luitjes vindt de daling ‘jammer', maar is blij om nog steeds bij de grootste partijen te horen. Robin Hoogedijk is juist blij met 4 zetels, want tijdens de vorige verkiezingen was zijn partij GemeenteBelangen nog goed voor drie zetels.

ChristenUnie en SGP blijven steken op 3 zetels. CU en CDA moeten een zetel inleveren en komen op gelijke hoogte te staan. ,,Ik was hier al een beetje bang voor omdat het CDA landelijk in de min staat”, zegt lijsttrekker Wim van de Koot, ,,maar het doemscenario van twee zetels verliezen is gelukkig niet uitgekomen.”

De christelijke partijen hebben 9 van de 19 zetels behaald. Een christelijke coalitie zit er dus niet in, want er is geen meerderheid. ,,Dat kan wel eens gevoelig gaan liggen in Putten", wordt er gefluisterd in de zaal tijdens de bekendmaking van de uitslag. ,,Dit is een kleine aardverschuiving.”

Na vier jaar afwezigheid in de raad heeft VVD Putten weer zetels behaald. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 deed de liberale partij niet mee, omdat er geen opvolger kon worden gevonden voor stoppend raadslid Bert Klompenhouwer. Lijsttrekker Albert de Bruin, voormalig voorzitter van SDC Putten, hoopte op 2 tot 5 zetels.

Viel 2 zetels dan niet tegen? ,,Ik was wat optimistisch, maar ik ben beginnend politicus”, zegt De Bruin na afloop van de livestream op het podium in het gemeentehuis. Maar, zegt hij zodra hij het podium af loopt: ,,We hebben wel de meeste zetels gewonnen van iedereen.”

De opkomst in Putten was ongeveer 63 procent, iets minder dan vier jaar geleden (65,5 procent). De verdeling van de voorkeursstemmen wordt maandagochtend pas bekendgemaakt, zodra de uitslag definitief wordt vastgesteld. ,,Er is nu nog teveel onzekerheid over de exacte verdeling van de voorkeursstemmen", zegt burgemeester Henk Lambooij (SGP) daarover.

