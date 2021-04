Louk (66) rijdt vijf kwartier naar zijn favoriete terras in Putten: ‘We werden gek van het binnen zitten’

LINTJESREGEN 2021 Onderschei­din­gen in Putten voor mensen met passie voor de zorg

26 april In Putten zijn op verschillende locaties vandaag zes mensen Koninklijk onderscheiden door burgemeester Henk Lambooij. Onder hen is een echtpaar, een verloskundige die bij de geboorte was van negenduizend kinderen en een inwoonster die drie keer per dag, zo’n 130 uur per week, als mantelzorger haar moeder helpt.