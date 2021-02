Lubbertine en Gert Jan uit Putten stellen hun huis open voor andermans kinderen: ‘Een samengesteld gezin’

Het begon met een weekendje, een paar dagen namen Lubbertine Aalten en haar man een kind in huis dat in een gezinshuis woonde. ,,We waren net getrouwd en wilden vrijwilligerswerk doen. Daarvoor klopte ik aan bij mijn werkgever, s Heerenloo. Zo kwamen we hiermee in aanraking. Ik wist daarvoor niet van het bestaan van zulke huizen af, maar ik vond het mooi om te zien. Een groot verschil met wonen op een groep. Het vraagt iets van beide kanten, maar dan kan het een goede oplossing zijn”, zegt Lubbertine.