Luiers in Putten apart ingezameld, maar toch verbrand

SGP-politicus Erik 't Jong verbaast zich over dit fenomeen. Hij stelde er kritische vragen over aan verantwoordelijk wethouder Roelof Koekkoek (WijPutten). Die reageert: ,,Onze afvalverwerker Omrin in Harlingen is bezig een systeem te ontwikkelen om luiers te kunnen verwerken, net zoals de afvalverwerking Nijmegen in Weurt dat doet. Ik verwacht dit jaar meer duidelijkheid te krijgen hoe dit systeem werkt en of we in Putten de luiers dan apart moeten inzamelen of met het restafval. Omrin is gespecialiseerd in goede nascheiding.’’