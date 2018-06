'Maak werk van huisvesting Polen'

De uitzendbranche is bij provincies en gemeenten een lobby gestart om huisvesting voor arbeidsmigranten goed te regelen. De Polen zijn here to stay, dus zorg dat ze ook fatsoenlijk onderdak krijgen, zo luidt de boodschap.

Veel gemeenten worstelen met de huisvesting van arbeidsmigranten. In Putten stak eind vorig jaar een storm van protest op toen Fides Uitzendgroep uit Doetinchem plannen had voor een 'Polenpension' waar 150 arbeidsmigranten gehuisvest zouden worden. De gemeente zag af van toestemming in afwachting van een 'brede maatschappelijke discussie over het economisch belang van arbeidsmigranten voor de Puttense bedrijven'.

,,Je moet de ogen niet sluiten voor het feit dat de huisvesting van arbeidsmigranten lokaal tot problemen kan leiden'', zegt directeur Jurriën Koops van de ABU, de branchevereniging van uitzendbureaus.

,,Soms zorgen ze voor overlast, of zijn er huisjesmelkers in het spel. We merken dat de toon over huisvesting toch weer negatiever is geworden. Wij zeggen tegen lokale overheden: maak afspraken met elkaar. Wegduwen uit vakantieparken of woonwijken is niet de oplossing.''

Die arbeidsmigranten, zegt Koops, hebben we 'keihard nodig'. De ABU liet een onderzoeksbureau berekenen wat de economische waarde van de buitenlandse werknemers is. ,,Ze vullen ruim een half miljoen banen in, en dragen 11 miljard euro per jaar bij aan de Nederlandse economie. Als je bedenkt dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, dan begrijp je dat we deze mensen heel hard nodig hebben.''

Uitzendbureaus verzorgen in ons land ongeveer de helft van de tewerkstelling van de zogenoemde MOE-landers.

Naast Polen gaat het hierbij om werknemers uit Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Letland, Estland, Litouwen, Slovenië, Roemenië en Bulgarije. Maar volgens Koops staat Nederland niet meer bovenaan hun lijstje om te komen werken. ,,We komen 100.000 bedden tekort. In een negatief klimaat kiezen arbeidsmigranten straks voor een ander land. En dan hebben we een groot probleem.''