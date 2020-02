Man (44) dumpt bankstel in bos bij Putten, maar moet dankzij getuige op de blaren zitten

‘Naar aanleiding van een dumping in het bos aan de Sprielderweg in Putten in samenwerking met een getuige een verdachte kunnen achterhalen. Mooie samenwerking tussen burger, Staatsbosbeheer en politie’, meldde Politie VeluweWest maandag op haar Facebookpagina.

Illegale dump

Hoofdagent Jeroen van den Brink (van onder anderen cluster Putten) was bij het onderzoek betrokken en is tevreden over de samenwerking met Staatsbosbeheer. ,,De melding kwam bij hen binnen waarna de illegale dump werd ontdekt. Samen met Staatsbosbeheer hebben we vervolgens gekeken hoe we tot een verdachte zouden kunnen komen.’’

Door een oproep van Staatsbosbeheer meldde zich een getuige bij de politie. ,,Door de tips van burgers hebben we tot een verdachte kunnen komen, een 44-jarige man uit Alkmaar.’’