Man (56) uit Putten schiet met luchtdrukwapen op agenten

Meer plekken voor auto's de oplossing voor rommelig parkeren bij station Putten

14:00 Auto's in de berm, verkeersonveilige situaties en een rommelige indruk in de buurt van het station in Putten. Raadsfractie Gemeentebelangen wil er graag vanaf en heeft burgemeester en wethouders gevraagd of er meer parkeerplaatsen kunnen komen. Er wordt aan gewerkt.