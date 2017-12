Man in gezicht geschopt in Putten

Rode pluche van tribune theaterzaal Stroud heeft eerste billen gedragen

15 december De kop is er af voor de nieuwe theaterzaal van het verbouwde Stroud in Putten. Het rode pluche van de uitschuifbare tribune heeft de eerste billen gedragen en de zwarte marmoleum vloer heeft de eerste artiesten een podium geboden. Koor EigenWijs had met ondersteuning van verschillende gastoptredens vrijdagavond de primeur.