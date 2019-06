Mannen uit Putten en Zwolle veroordeeld voor wietkwekerij, vrijspraak voor zoon van Puttenaar

Een 61-jarige man uit Putten is donderdag veroordeeld voor de hennepkwekerij die op zijn erf in Putten stond. Zijn zoon van 25 jaar is voor hetzelfde feit vrijgesproken.

Dat bleek donderdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De 61-jarige Franklin de L. liet naar eigen zeggen de derde verdachte in deze zaak, Carlos J. uit Zwolle, toe om op zijn erf de professionele wietkwekerij op te zetten. Dit zou uit dank zijn voor de hulp bij een ex-vriendin die De L. poogde af te persen. Die vrouw is eerder al door de rechtbank veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat De L. van november 2013 tot en met 1 april 2015 een forse kwekerij op zijn terrein had staan. Ook wordt bij veroordeeld voor bezit van een vuurwapen. De rechtbank legde hem 1 maand cel voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur op. Dat is fors lager dan de eis.

Tegen hem was 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke cel van 4 maanden geëist. De vordering van het OM om meer dan 3 ton aan criminele winst aan de Staat te betalen, is door de rechtbank afgewezen. Zo achtten de rechters niet bewezen dat er geoogst is. En dus ook niet dat er forse winsten behaald zijn.

Winst