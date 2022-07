Maria Cornelia van de Klok uit Putten krijgt erespeld voor ‘jarenlange vrijwillige inzet voor gemeenschap’

Het in verval geraakte Putter Stoomgemaal werd vanaf 1980 in ere hersteld en is nu al decennia lang cultureel erfgoed in Polder Arkemheen. De inzet van velen om het stoomgemaal in oude luister te herstellen is niet onopgemerkt gebleven. Aan een drietal van hen werd als blijk van erkentelijkheid op 17 juni 2016 al de erespeld van Putten uitgereikt, maar mevrouw Van de Klok kreeg destijds geen eerbetoon.