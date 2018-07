Masseur vrijgesproken van verkrachting vrouw in Putten

Illegale schatzoe­kers verstoren histori­sche opgravin­gen in Putten

24 juli Dertig boerderijen hebben in de loop van de eeuwen gestaan op de plek waar straks nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten moet komen. Archeologen hebben in het zuidelijke deel al interessante restanten opgegraven, maar ze hebben last van illegale schatzoekers.