Maximaal twee uur gratis parkeren bij Stroud

Kamer vijf op woongroep Diermen is het paradijs van Francien (85)

19 januari De buitenruimte zou wat groter mogen zijn, maar het eten is prima. Francien Louw - Gerritsen (85) is een tevreden bewoonster van kamer vijf op woongroep Diermen in woonzorgcentrum Elim in Putten. ,,Ik zou hier niet meer weg willen."