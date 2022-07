Meer dames op het voetbalveld te vinden, maar niet in Putten

De trend dat meiden vaker een voetbal oppakken zet zich ook afgelopen jaar weer voort. Al is dat niet in elke gemeente het geval. In Putten zaten in het seizoen 2015/2016 in totaal 282 dames op voetbal. Vorig jaar stonden in deze gemeente 264 dames ingeschreven bij de KNVB. Onder de jongste voetbalsters daalde het aantal leden in Putten van 50 in 2015/2016 naar 42 afgelopen jaar, volledig tegen de landelijke trend in. In heel Nederland steeg het aantal pupillen namelijk met acht procent.