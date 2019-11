Mensen die handig zijn met de motorzaag zijn welkom bij Winterfeest Putten

Wat is een passend ontwerp voor een apparte­ments­ge­bouw naast de begraaf­plaats in Putten?

20 november Of het leuk wonen is naast een begraafplaats is voor het bedrijf De Bunte Vastgoed bv geen onderwerp van gesprek. De grote uitdaging voor de projectontwikkelaar is: hoe ontwerpen we twee appartementsgebouwen met een villa-achtige uitstraling, die passend zijn naast de begraafplaats aan de Engweg in Putten?