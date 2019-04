Metingen op N798 in Putten: snelheid lager dankzij signaleringsborden

De provincie Gelderland gaat op korte termijn op bezoek in Putten om met verkeerswethouder Roelof Koekkoek te overleggen over de gevaren op de provinciale N798 in Putten.

Het bezoek is een reactie op de brief die burgemeester en wethouders van Putten onlangs aan de provincie stuurden, met daarin het verzoek om maatregelen op de N798. ,,De gedeputeerde voor verkeerszaken maakt hierover binnenkort een afspraak,’’ zegt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland.

Putten ziet het liefst dat de snelheidslimiet binnen de gemeentegrenzen omlaag gaat van 80 naar 60 en dat er een rotonde wordt aangelegd op de kruising met de Hoofdlaan.

Op deze kruising is in september 2016 een scholier van 12 jaar om het leven gekomen. De jongen stak met zijn fiets over en botste op een vrachtwagen. Als noodmaatregel heeft de gemeente Putten sedertdien een tijdelijke snelheidsrestrictie ingevoerd ter hoogte van de Hoofdlaan. Het snelheidsregime van 60 kilometer per uur geldt over een afstand van circa 150 meter.

Metingen

Uit snelheidsmetingen die de Stentor op de N798 heeft gedaan met een lasergun, blijkt dat verkeer in zuidelijke richting harder rijdt ter hoogte van de Hoofdlaan, dan verkeer in noordelijke richting. Het verkeer in noordelijke richting wordt op dit traject gewaarschuwd met een oplichtend bord, dat aanduidt hoe hoog de gereden snelheid is, al dan niet met een smiley, het verkeer in zuidelijke richting krijgt geen waarschuwing.

Volledig scherm De lasergun snelheidsmeter van dagblad De Stentor © Hemmy van Reenen

Veel overtredingen

Van de 50 gemeten voertuigen in noordelijke richting, reden er slechts twee sneller dan 70 kilometer per uur, in totaal reden 18 voertuigen harder dan toegestaan. De hoogst gemeten snelheid was 76 kilometer per uur.

Van de 50 gemeten voertuigen op hetzelfde traject in zuidelijke richting, reden er 20 sneller dan 70 kilometer per uur, in totaal reden 37 van de 50 voertuigen harder dan de toegestane limiet. De hoogst gemeten snelheid was 85 kilometer per uur. De meting gebeurde op een donderdagochtend tussen 11 en 12 uur. De metingen van de Stentor met de lasergun wijzen uit dat het oplichtende bord met de waarschuwing invloed lijkt te hebben op de gereden snelheid.

Eigen regime

De provinciale weg N798 loopt van Nijkerk naar Ermelo en doorsnijdt over een afstand van 3,9 kilometer het dorp Putten. Nergens passeert het verkeer echter een bebouwde-kom-bord. Deze borden staan opgesteld in de zijstraten, aan beide zijden van de N798, die daardoor een strook grond vormt met een eigen regelgeving. De toegestane snelheid is 80 kilometer per uur. Slechts op een traject van 150 meter lang bij de Hoofdlaan geldt een (tijdelijke) beperking tot 60 kilometer per uur, ingesteld door de gemeente Putten na het het dodelijk ongeluk in september 2016.