De twijfels die de SP-fractie heeft over de gebouwde nertsenstal bij de familie Elbertsen in Putten worden niet onderschreven door minister Henk Kamp van Economische Zaken. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die Tweede Kamer-lid Frank Futselaar had gesteld.

Eerst was het de Gelderse SP die zich roerde in de nertsenkwestie. Aanleiding was een vergunning voor de reeds gebouwde stal aan de Koekamperweg 4. De grote vraag was of hiermee niet de Wet verbod pelsdierhouderij werd overtreden. Hierin wordt geregeld dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling hebben gemeld. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan.

Landelijk werden de provinciale twijfels opgepikt door Futselaar. Uit de beantwoording van de minister is op te maken dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in juni 2017 nog een inspectie heeft gedaan bij de Puttense nertsenfokker. Daarbij zijn geen overtredingen van die wet voor pelsdierhouders geconstateerd.

Vergunning

Dat de stal van Elbertsen al gebouwd was zonder de juiste vergunning riep bij de SP ook vragen op. In het antwoord wordt helder gemaakt dat het niet gaat om een uitbreiding en dat er in 2013 al een vergunning werd afgegeven voor nieuwbouw om het dierenwelzijn en milieu te verbeteren. Die vergunning werd uiteindelijk vernietigd omdat de stal enkele meters te groot was. Na sloop van die meters is opnieuw vergunning aangevraagd en die is vorige week door de gemeenteraad van Putten goedgekeurd.

Futselaar had in zijn vragen de Puttense kwestie nog breder getrokken. Hij wilde van de minister weten hoe vaak er controles zijn geweest bij pelsdierhouderijen, of daarbij overtredingen zijn geconstateerd waartegen is opgetreden en in hoeveel gevallen het ging om ongeoorloofde uitbreiding. Ook vroeg hij of er nertsenfokkerijen bekend zijn waar meer dieren worden gehouden dan toegestaan. De NVWA heeft 'risicogericht' 64 locaties bezocht en in twintig gevallen werd een overschrijding van het maximaal aantal nertsen geconstateerd. Uit de beantwoording is niet op te maken waar deze bedrijven zijn gevestigd.