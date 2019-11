Minister Slob wil tonnen subsidie terug na Puttense scholenfusie

Onderwijsminister Arie Slob vordert 143.000 euro terug van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Putten na een afgekeurde scholenfusie tussen twee scholen met de Bijbel. Het nadeel voor de Puttense scholenvereniging kan zelfs oplopen tot vijf ton, bleek maandag bij de Raad van State in Den Haag.

Slob is in hoger beroep gegaan omdat de rechtbank het niet eens is met de terugvordering. Het gaat om een fusie in 2015 van basisschool met de Bijbel Veenhuizerveld en basisschool met de Bijbel Bij de Bron in Putten.

De minister wilde na een controle door de onderwijsinspectie geen subsidie meer geven voor de fusie. Gebleken is dat de negentien leerlingen van Veenhuizerveld al voor de fusie met Bij de Bron al ingeschreven waren bij andere basisscholen, waaronder de School met de Bijbel in Huinen.

Aan het werk blijven

Alleen het personeel van Veenhuizerveld ging over naar Bij de Bron. Omdat de subsidie van in totaal zo’n 500.000 euro zou worden uitgesmeerd over zes jaar, hoefde het schoolbestuur de leerkrachten en onderwijsassistenten niet te ontslaan en konden ze aan het werk blijven.

Volgens minister Slob hangt de subsidie echter vast aan de leerlingen en niet aan de leerkrachten.

Daarover moet de Raad van State een beslissing nemen. Ook moet de hoogste bestuursrechter kijken naar de praktijk van vóór 2015, want toen trad het ministerie namelijk nooit op tegen schoolbesturen die lege scholen lieten samengaan met andere scholen.

Dit mocht

De christelijke scholenvereniging stond maandag met twee schoolbesturen uit andere provincies over hetzelfde bij de Raad van State. ,,We dachten altijd dat dit mocht om het personeel in dienst te kunnen houden’’, aldus de schoolbesturen.

Mocht minister Slob van de Raad van State gelijk krijgen dan moeten de ontslagen leerkrachten een beroep doen op het Participatiefonds. Dat is nadelig voor de scholen omdat ze dan moeten meebetalen aan het ontslag. Het opheffen van een lege school is ook financieel nadelig want dan vervalt de toeslag voor kleine scholen. Fuseren is voor schoolbesturen het meest aantrekkelijk.

