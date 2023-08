Minuutje rijden in Putten: gemiddeld vijf verkeersborden

Verhuurder trekt sloopplan in Ermelo terug na emotioneel protest huurders

Het felle protest tegen de voorgenomen sloop van hun woningen aan de Gelreweg in Ermelo heeft succes gehad. In plaats van nieuwbouw - en gedwongen verhuizingen - heeft verhuurder Uwoon in overleg met de bewoners gekozen voor renovatie. ,,We zijn tot een goede oplossing gekomen.’’