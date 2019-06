Moeder over busongeval A28 bij Putten: ‘Ineens belde mijn dochter: we hebben een ongeluk gehad’

Nieuwland staat voor de school in Veendam te wachten tot haar dochter met de andere leerlingen terugkomt. Na het ongeluk waarbij een vrachtwagen achterop de bus botste is een andere bus geregeld om de kinderen terug te brengen naar Veendam. Nieuwland staat met de smartphone in de hand en heeft twee keer kort contact gehad met haar dochter Danique. „Het gaat gelukkig goed. Gelukkig, gelukkig, gelukkig.”

De leerlingen gingen een dagje naar Amsterdam. Ze zouden onder meer een rondvaart maken en Madame Tussauds bezoeken. Danique had zich er enorm op verheugd, omschrijft haar moeder. „Een dagje Amsterdam, dat wilde ze niet missen. Vanochtend was het een en al drukte thuis. Ze kon niet wachten. ‘Kom op nou mam, opschieten, we moeten gaan’, zei ze.”

Meen je dat?

Later in de ochtend kwam er een telefoontje. Rond 9 uur ging het mis op de A28. „Plotseling belde mijn dochter. Ze zegt: ‘Mam, we hebben een ongeluk gehad. Er is een vrachtwagen op de bus geklapt.’ Dus ik zeg heel verbaasd: meen je dat nou?’ Op dat moment viel de verbinding weg. Het hart zat me in de keel. Gelukkig hadden we snel weer contact, maar je schrikt ongelooflijk.”