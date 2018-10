Moeder uit Putten: ‘Je wilt er gewoon niet aan, dat jouw kind zelfmoord heeft gepleegd’

Aantal zelfdodin­gen onder jeugd verdubbeld in 2017

15:17 In 2017 hebben 81 jongeren zelfmoord gepleegd. Dat is bijna een verdubbeling in een jaar tijd. Onder de 10- tot 20-jarigen steeg het aantal zelfdodingen met bijna 70 procent, van 48 jongeren in 2016 naar 81 in 2017. De meeste van hen waren 18 of 19 jaar oud, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De jaren daarvoor was aantal zelfdodingen redelijk stabiel.