Monument voor de gevallen Canadezen in Putten krijgt nieuwe plek

Gezin uit Putten belandt in gat na reorganisa­tie jeugdzorg: ‘Nu moeten we alles weer van de grond af opbouwen’

14 april Door een verandering in de jeugdzorg in Putten zit het gezin van Mischa Peelen met de handen in het haar. Een deel van de hulp aan het gezin is komen te vervallen, terwijl nieuwe ondersteuning lastig is te organiseren.