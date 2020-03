Motorrijder (37) uit Ermelo komt om het leven bij botsing in Putten

Een 37-jarige motorrijder uit Ermelo is vanmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een auto op de Oude Rijksweg in Putten. De automobilist kwam uit de richting Ermelo en wilde linksaf slaan, maar zag daarbij de motor over het hoofd.