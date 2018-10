Mulder mest bv wil in Putten 100.000 ton mest verwerken

Ondernemer Cees Mulder heeft het bedrijf gekocht van zijn overbuurman Evert Rozendaal, die een kalverbedrijf had met een mestvergister. Rozendaal leverde gas uit zijn mestvergister aan het Bosbad voor de verwarming van zwemwater. In 2015 is dit bedrijf gestopt na een ongeluk met de mestvergister en is Rozendaal met zijn kalveren verhuisd naar Drenthe.

Kunstmest

Anderhalf jaar geleden deed Mulder een principeverzoek aan de gemeente Putten of die wil meewerken aan vergunningen voor een bedrijf dat mest van varkensboeren in de regio scheidt en verwerkt tot kunstmest enerzijds en een natte fractie anderzijds. De kunstmest wordt verkocht aan het buitenland.

Mulder Mest bv, zoals het nieuwe bedrijf heet, heeft een verkeersonderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Goudappel Coffeng, waaruit blijkt dat er een toename zal zijn van maximaal 44 vrachtwagens per dag, als het bedrijf volledig functioneert.

Polskamp

Voor de politieke partijen in Putten is de toename van het verkeer een heikel punt. Het westelijk buitengebied van Putten heeft vrij veel last van sluipverkeer en dat is een doorn in het oog van de lokale politiek. Vooral de vrachtwagens van het bedrijf Polskamp uit Ermelo zijn een ergernis in Putten. Om nu keihard te klagen over de vrachtwagens van Polskamp en tegelijkertijd een Puttens bedrijf wel toestemming te geven om met vrachtwagens door het buitengebied te gaan rijden, lijkt niet consequent.

Twijfels

De Puttense politici zijn verdeeld. SGP en ChristenUnie steunen Mulder. CDA aarzelt over het toenemende verkeer, maar steunt Mulder toch. WijPutten is neutraal, niet voor en niet tegen. Gemeentebelangen Putten wil eerst weten hoe de buurt denkt over het toenemende vrachtverkeer.

Piekmaand