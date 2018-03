Nertsenfarm in Putten mag blijven

Putten zet streep door feest in koningsnacht bij Dikke Deur

11:49 Het eerste koningsnachtfeest dat Putten had kunnen beleven, is door burgemeester Henk Lambooij om zeep geholpen. Kroegbaas Richard van de Langemheen van café de Dikke Deur had een vergunning aangevraagd, maar die wordt door het college geweigerd.