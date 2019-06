Nertsenhouders in Putten willen meer alternatieven voor de toekomst

De nertsensector in Putten wil meer speelruimte van de gemeente Putten om hun bedrijven een andere bestemming te kunnen geven, als in 2024 de nertsenbedrijven verplicht moeten stoppen in Nederland.

De gemeente Putten heeft een toekomstvisie op papier gezet, waarin onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor de twaalf nertsenfarms die in Putten actief zijn. Voor zeven van de twaalf bedrijven is het omturnen naar een agrarisch bedrijf met andere dieren uitgesloten, staat in de nota van de gemeente.

In Nederland werken ongeveer 140 nertsenbedrijven. In 2013 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat in 2024 alle nertsenbedrijven in Nederland moeten stoppen. Ze kregen tien jaar de tijd voor een omschakeling.

Puppy's

De meeste nertsenbedrijven in Putten proberen de maximale tien jaar vol te maken, denkt nertsenhouder Gerard van Winkoop (57) in Putten. Hij praat met liefde over zijn bedrijf, dat hij al 31 jaar heeft. De onderneming heeft twee vestigingen, met 10.000 moederdieren per jaar. Er werken zeven mensen bij het bedrijf, onder wie de kinderen van Van Winkoop. ,,Het is de mooiste tak in de agrarische sector,’’ vindt hij. ,,Omdat je alles zelf in handen hebt, vanaf de puppy’s die geboren worden totdat de moederdieren na jaren weggaan, soms blijven ze wel vier of vijf jaar op het bedrijf. Het hele traject heb je zelf in handen, van de fok tot de handel.’’

Van Winkoop toont de nertsen met hun jonge puppy’s, die er schattig uitzien. En passant laat hij verderop even het nest zien van de hond, die ook net jonge puppy’s heeft. ,,Ik hou van alle dieren op ons bedrijf. We hebben ook koeien en paarden.’’

Vooruit

De nertsenboer heeft een hekel aan klagen, daarom aarzelt hij of hij een reactie wil geven in de krant op de toekomstvisie die de gemeente Putten heeft opgesteld voor de lokale nertsenbedrijven. Van Winkoop: ,,Ik wil positief vooruit kijken. Maar door het verbod op de nertsenhouderij, is het net of ik in een verloren strijd zit. Dat voelt niet goed. Het verbod op de nertsenhouderij begrijp ik niet, want het besluit is genomen op ethische argumenten. Die zijn niet meetbaar. Het gaat niet om tastbare milieuvoorschriften of kwaliteitsnormen. De Tweede Kamer heeft geluisterd naar een kleine groep actievoerders. Vandaag zijn het de nertsenhouders, maar straks komen de varkensboeren aan de beurt. En de kippenbedrijven.’’

Meer alternatieven nodig

De nertsenhouder blikt vooruit: ,,Wat ik met mijn bedrijf ga doen in 2024 weet ik nog niet. Ik heb het document van de gemeente Putten bestudeerd, maar ik kan er niet goed mee uit de voeten. Zeven van de twaalf bedrijven mogen helemaal geen agrarische invulling aan hun bedrijf geven na 2024. Dat is cru. En er staan te weinig alternatieve mogelijkheden in voor de nertsenbedrijven. Als ik een caravanstalling wil beginnen, mag dat niet. Waarom niet? Als ik een camping wil beginnen mag dat ook niet. Ik heb het gevoel dat de gemeente Putten best wil meedenken, maar dat deze toekomstvisie nog te weinig ruimte geeft voor de nertsenfarms. Als de nertsenboeren een alternatief aangeboden krijgen in de vorm van bedrijvigheid, dan zullen de meesten ermee uit de voeten kunnen, denk ik.’’