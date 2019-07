Nico Gerritsen stopt als wethouder in Putten

Putten wil lege recreatie­par­ken benutten: ‘Geen Efteling, maar bijvoor­beeld iets met midgetgolf’

7:10 Een deel van de ruim 60 vakantieparken in Putten moet op termijn plaats maken voor natuur, of een andere functie krijgen. Over een jaar of misschien twee, moeten de eerste veranderingen al merkbaar zijn, zegt de Puttense wethouder Roelof Koekkoek.