Nieuwbouw Wallenbergstraat Putten stap dichterbij

Deze mensen in Putten kregen vandaag een koninklij­ke onderschei­ding

24 april Honderden Nederlanders kregen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Bekijk welke mensen in Putten een lintje kregen. Ze werden opgebeld door burgemeester Henk Lambooij. Later in het jaar ontvangen ze alsnog het lintje.