Nieuwe regel in Putten: vechten op straat is verboden

In Putten geldt een nieuwe regel: Verboden te vechten op straat. Als mensen in Putten met elkaar op de vuist gaan kan de politie ze oppakken en een boete geven. Ook het dragen van een mes op straat wordt verboden in Putten.

De nieuwe voorschriften staan opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van Putten, die op een aantal punten wordt gewijzigd. Het verbod op het dragen van een mes en het vechtverbod zijn de meest opvallende veranderingen. Het messenverbod geldt ook voor messen die niet staan op de lijst van de Wet wapens en munitie.

,,Het Wetboek van Strafrecht biedt te weinig handvatten om te kunnen optreden bij een vechtpartij,’’ zegt burgemeester Henk Lambooij. ,,Als twee mensen elkaar in de haren vliegen kunnen de politie of onze ambtenaren niet ingrijpen. En als vechters na afloop van de matpartij geen van beiden aangifte willen doen, dan hebben we geen mogelijkheid om op te treden.''

Eigen regels

Putten heeft wel vaker het nieuws gehaald met eigen regels, die afwijken van andere gemeenten. Zo heeft Putten al jaren een vloekverbod en stelde Putten als een van de eerste gemeenten in Nederland een verbod in op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. In de nieuwe APV krijgt Putten nog een afwijkende regel. Het is een artikel dat de burgemeester in staat stelt te kunnen optreden tegen verhuurders van woningen, op het moment dat er hinder is van hun huurders. De verhuurder krijgt een dwangsom als de huurder overlast veroorzaakt.

Volgens Lambooij is dit de nieuwe werkelijkheid in Nederland, dat gemeenten hun eigen voorschriften instellen via de APV. ,,Het is een trend dat de landelijke overheid steeds meer verantwoordelijkheden overdraagt aan de lokale overheden. Gemeenten krijgen meer vrijheid om eigen regels in te voeren, via de APV, wanneer de wet geen houvast geeft. Wij maken daar gebruik van.’’