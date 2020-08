Nieuwe skatebaan in Putten bevalt supergoed

VIDEO Flevoland beraadt zich op edelherten die randmeer overzwem­men

4 augustus De provincie Flevoland beraadt zich op wat er moet gebeuren met de edelherten, die van Gelderland naar Flevoland zijn gezwommen. Volgens natuurbeheerders lopen er zo’n zeven dieren in twee natuurgebieden bij Biddinghuizen en Zeewolde. De natuurbeheerders zijn er enthousiast over, maar het is de vraag of de provincie toestaat dat er buiten de Oostvaardersplassen edelherten rondlopen in Flevoland.