Nieuwe wijk Rimpeler in Putten krijgt meer goedkope woningen

Bij de verkoop van woningen in Rimpeler in fase 1 en 2 is door de gemeente Putten geconstateerd dat het aanbod aan woningen, vooral in de goedkope sector, niet overeenkomt met de vraag. Er is buitengewoon veel vraag naar goedkope koopwoningen, terwijl de huizen die in fase 1 en 2 van Rimpeler gebouwd worden relatief groot zijn en daardoor niet voor de beoogde doelgroep bereikbaar waren.