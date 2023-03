Nog één keer alles uit de kast: kwart miljoen beloning in vermissingszaak Maria (22) uit Putten

Hoe lang kan Putten nog weerstand blijven bieden tegen de koopzondag? ‘Goed om rustdag te hebben’

Hoe lang blijven de supermarkten in Putten nog dicht op zondag? Nu ook buurgemeente Ermelo overstag is, klinkt de roep om invoering van de ‘zondagsuper’ steeds luider. De lokale VVD wil de discussie openbreken en het onderwerp bespreekbaar maken. ,,Er is sprake van een kanteling’’, zegt fractievoorzitter Albert de Bruin. ,,Ook de christelijke partijen zien dat.’’