Nog geen duidelijkheid over bacteriële besmetting Randmeer bij Strand Nulde

Vogelbe­scher­ming: terrorbui­zerd heeft gewoon een naar karakter

14 juni Agressieve buizerds maken in deze regio het leven van hardlopers en wandelaars op verschillende plekken zuur. De beste remedie is volgens de Vogelbescherming om het territorium van de vogels in juni en juli maar even te mijden. Mocht je toch je favoriete rondje willen blijven lopen, volg dan de vijf tips van de Stentor.