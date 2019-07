Oldtimer gaat in vlammen op in Putten

De brandweer kreeg om kwart voor tien de melding dat de auto in brand stond. Hij bleek niet meer te redden. Het vuur was hevig en er was een flinke rookontwikkeling, die in de wijde omgeving te zien was. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Uit gegevens van de RDW blijkt dat de auto op gas reed en dat hij inmiddels toe was aan de derde eigenaar.