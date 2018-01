Doorzoeking

Bij de doorzoeking van het huis van A. in Putten werd onder de bank 8.000 euro aan contanten aangetroffen. In de kluis van zijn vriendin lagen volgens de officier ook duizenden euro's. De man was na de hoofdverdachte het meest actieve bendelid. Hij was de financiële man van de bende, de 'bankmedewerker'. Hij wist volgens de officier van justitie het verdiende geld naar Nederland te sluizen. Hij regelde vervalste reisdocumenten en had zelf ook vervalste documenten in bezit. Hij wist Syriërs onder meer via de route Libanon-Equador-Parijs verder Europa in te helpen.