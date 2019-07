OM vraagt alsnog twee jaar verlenging tbs voor moordenaar ‘meisje van Nulde’

updateHet openbaar ministerie wil Mike J., de moordenaar van het ‘meisje van Nulde’, toch twee jaar langer in tbs houden. Vorige week tijdens de pro forma zitting vroeg het OM om één jaar verlenging . Op advies van de kliniek waar hij verblijft, acht de officier van justitie het toch verstandiger als J, die een ‘turbulente periode’ doormaakt, twee jaar langer in tbs blijft.

Omdat J. lange tijd een stabiele indruk op zijn behandelaars maakte, luidde het advies aanvankelijk om de tbs met één jaar te verlengen. J., kalend, een volle baard en gekleed in een blauwe blouse, woont in een appartement op het terrein van tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Venray. Hij geniet daar bepaalde vrijheden en gaat geregeld op verlof.

Confrontatie

De laatste weken is het echter onrustiger geworden rond J. Dat heeft te maken met fysieke klachten waarvoor hij zwaar aan de medicijnen zit en met spanningen over de zitting bij de rechtbank. J. vreest namelijk de confrontatie met nabestaanden. Martin Huisman, de vader van het ‘meisje van Nulde’, had de rechtbank gevraagd om tijdens de zitting zijn verhaal te mogen doen. De rechter wees dat twee jaar geleden al af en deed dat voor deze zitting opnieuw. Huisman en zijn advocaat waren maandagmiddag dan ook niet in de rechtszaal aanwezig.

Twijfel

Daarnaast kampt J. met hevige twijfels die bij hem zijn ontstaan over zijn beoogde nieuwe woonplaats. J. zou in Maastricht gaan resocialiseren, maar dat zag hij bij nader inzien toch niet zitten. Hij wilde niet dat de kliniek zijn gegevens zou opsturen naar de gemeente Maastricht. J. was bang dat zijn nieuwe adres zou uitlekken naar de media en dat mensen hem zouden komen opzoeken. Hij zag al voor zich dat mensen stenen door de ruit zouden gooien. Onder meer vanwege zijn slechte fysieke toestand, voelde hij zich niet op zijn gemak bij dat idee. ,,Bij twijfel zeg ik altijd: niet doen. Dat heb ik altijd gedaan, ook in slechte situaties.’’

Impasse

Daardoor ontstond er een impasse tussen hem en zijn behandelaars. Volgens de psycholoog van de Rooyse Wissel ontbreekt nu ieder perspectief voor J.: ,,Er is geen stip op de horizon. Ik zou niet weten wat ik over een halfjaar als advies zou moeten opstellen.’’ Vandaar dat de kliniek adviseert om de tbs-maatregel niet met één maar met twee jaar te verlengen. Twee onafhankelijke deskundigen en zijn raadsman Niels van Wersch betoogden dat verlenging met één jaar zou volstaan. De officier nam echter het advies van de kliniek over: ,,Met één jaar belasten we zowel J. als de maatschappij.’’

De rechtbank neemt nu twee weken de tijd om zich hierover te buigen. ,,U heeft ons veel stof tot nadenken gegeven’’, besloot de rechter. Op 15 juli doet de meervoudige kamer uitspraak.

