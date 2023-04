Onbekend stofje in brievenbus in Putten waardoor 7 mensen onwel werden onderzocht; bewoners hoeven zich geen zorgen te maken

lezersbrieven Eindelijk een nieuw zwembad! Maar waar?: dit en meer speelt er bij AD-lezers uit de regio

Het sterk verouderde zwembad Hoogland wordt vervangen door nieuwbouw. Maar waar? Lezers weten de oplossing. De alcohol en drugsproblematiek in Bunschoten Spakenburg is geen verrassing betoogt een lezer. En dan altijd weer het parkeren in het Amerfoortse. En open zenuw voor velen.