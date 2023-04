Onbekende vloeistof door brievenbus in Putten vermoedelijk opzet; politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek begonnen naar het incident met de vreemde vloeistof die eerder deze maand door een brievenbus van een woning in Putten is gegooid. Een aantal buurtbewoners raakte toen onwel. Inmiddels is bekend of het vreemde goedje schadelijk is geweest of niet.